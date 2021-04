Android 12 Developer Preview 2.2 disponibile: patch di aprile e bug fixHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Android 12 Developer Preview 2.2 è disponibile: non ci sono grandissime novità rispetto alla build precedente, rilasciata appena qualche settimana fa. C’è qualche bug fix, che si accompagna alle patch di sicurezza di aprile che abbiamo segnalato già per molti altri device (e sui Pixel stessi). Il codice di versione è SPP2.210219.018; la patch OTA pesa appena 19,2 MB, a ulteriore riprova che si tratta decisamente di un minor update. Ecco i bug risolti: Occasionali crash dell’app Impostazioni all’apertura della sezione Bluetooth Widget scomparsi dalla home screen dopo l’installazione di un aggiornamento OTA Notifiche fasulle sulla scarsa qualità delle chiamate via Bluetooth Password del Wi-Fi non salvate in alcune circostanze Attivazione accidentale della tendina ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)122.2 è: non ci sono grandissime novità rispetto alla build precedente, rilasciata appena qualche settimana fa. C’è qualche bug fix, che si accompagna alledi sicurezza diche abbiamo segnalato già per molti altri device (e sui Pixel stessi). Il codice di versione è SPP2.210219.018; laOTA pesa appena 19,2 MB, a ulteriore riprova che si tratta decisamente di un minor update. Ecco i bug risolti: Occasionali crash dell’app Impostazioni all’apertura della sezione Bluetooth Widget scomparsi dalla home screen dopo l’installazione di un aggiornamento OTA Notifiche fasulle sulla scarsa qualità delle chiamate via Bluetooth Password del Wi-Fi non salvate in alcune circostanze Attivazione accidentale della tendina ...

Android 12 Developer Preview 2.2 disponibile: patch di aprile e bug fix Android 12 Developer Preview 2.2 è disponibile: non ci sono grandissime novità rispetto alla build precedente, rilasciata appena qualche settimana fa . C'è qualche bug fix , che si accompagna alle ...

