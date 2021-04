Aeronautica Militare presenta la collezione woman SS21 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La collezione woman SS21 del brand Aeronautica Militare ha uno spirito easywear, veste una donna decisa, indipendente e di carattere, che cura il proprio stile e interpreta la moda attraverso la propria personalità. Una collezione che si distingue per l’attenzione prestata ai tessuti, alle tinture e alle lavorazioni, che è stata pensata e realizzata per durare nel tempo e che si articola in 3 linee: Summer Flight – Iconic Flight – Sport Flight che si possono mixare fra loro per creare outfit originali e inediti. Summer Flight Tessuti naturali, forme facili da indossare, volumi confortevoli e colori rigorosamente pastello: il rosa, delicato e romantico, e il verde menta, fresco e versatile, accanto ai grandi classici dell’estate come il beige e il bianco. Sono questi i cardini di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladel brandha uno spirito easywear, veste una donna decisa, indipendente e di carattere, che cura il proprio stile e interpreta la moda attraverso la propria personalità. Unache si distingue per l’attenzione prestata ai tessuti, alle tinture e alle lavorazioni, che è stata pensata e realizzata per durare nel tempo e che si articola in 3 linee: Summer Flight – Iconic Flight – Sport Flight che si possono mixare fra loro per creare outfit originali e inediti. Summer Flight Tessuti naturali, forme facili da indossare, volumi confortevoli e colori rigorosamente pastello: il rosa, delicato e romantico, e il verde menta, fresco e versatile, accanto ai grandi classici dell’estate come il beige e il bianco. Sono questi i cardini di ...

