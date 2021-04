Yahoo answers chiude i battenti | Gli utenti cercano altrove le risposte ai loro dubbi

(Di martedì 6 aprile 2021) Dopo 16 anni la piattaforma alza bandiera bianca. Per gli ultimi quesiti c'è tempo fino al 20 aprile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Yahoo answers

Lanciato nel giugno del 2005, il sitochiuderà per sempre i battenti il 4 maggio 2021 , dopo che ormai da tempo era considerato un dinosauro di Internet e aveva smesso di essere un punto di riferimento del Web. Ad ...L'incredibile notizia era già nell'aria, ma adesso è ufficiale: il servizio di domande e rispostechiuderà definitivamente a breve A tutti è capitato almeno una volta nella vita di finire sul forum di domande e risposte diattivo dal 2005. Chi spinto da una curiosità, ...ITALIA - Addio a Yahoo Answers, il sito di domande e risposte che per ben 16 anni ha fatto parte della "non-cultura" e cultura italiana chiuderà i ...Lanciato nel giugno del 2005, il sito Yahoo! Answers chiuderà per sempre i battenti il 4 maggio 2021, dopo che ormai da tempo era considerato un dinosauro di Internet e aveva smesso di essere un punto ...