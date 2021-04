Veronica Panarello a processo per calunnia nei confronti dell’ex suocero chiama in causa due nuovi testimoni (Di martedì 6 aprile 2021) Veronica Panarello oggi sotto processo per calunnia nei confronti dell’ex suocero Andrea Stival. La donna condannata in via definitiva per l’omicidio del figlio Lorys Stival, oggi in video conferenza ha chiamato in causa due nuovi presunti testimoni. La prima udienza del processo presso il tribunale di Ragusa ha visto l’imputata collegata in video conferenza dal carcere di Torino, dove per sua scelta sta scontando la condanna definitiva a 30 anni di reclusione. Veronica Panarello oggi a processo per calunnia nei confronti del suocero Non solo ha ribadito che il giorno in cui gettò il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021)oggi sottoperneiAndrea Stival. La donna condannata in via definitiva per l’omicidio del figlio Lorys Stival, oggi in video conferenza hato induepresunti. La prima udienza delpresso il tribunale di Ragusa ha visto l’imputata collegata in video conferenza dal carcere di Torino, dove per sua scelta sta scontando la condanna definitiva a 30 anni di reclusione.oggi aperneidelNon solo ha ribadito che il giorno in cui gettò il ...

