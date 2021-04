Vaccini: Ue non centra obiettivo di marzo per gli over 80 (Di martedì 6 aprile 2021) Nessuno dei 27 Paesi dell'Unione ha raggiunto l'obiettivo della Commissione europea di vaccinare l'80% degli anziani over 80 entro fine marzo. Secondo i numeri del Covid vaccine tracker del Centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Nessuno dei 27 Paesi dell'Unione ha raggiunto l'della Commissione europea di vaccinare l'80% degli anziani80 entro fine. Secondo i numeri del Covid vaccine tracker del Centro ...

Advertising

RobertoBurioni : Brutte notizie per i varianterroristi. Il vaccino Pfizer evita l’infezione asintomatica nei familiari dei malati. Q… - CottarelliCPI : I vaccini somministrati aumentano regolarmente. Bene! Non facciamo però come il Cile dove la rapidità della vaccina… - riotta : Insomma quelli che vi dicevano sussiegosi che in Europa e in Italia tutto andava bene su #COVID19 #vaccini e snocci… - enricolanza : @dim_carm Con i vaccini non si può più chiudere. È necessario compiere qualsiasi azione per accelerare la campagna di vaccinazione - OSpeleologo : RT @Leonard13___: Non possono obbligarvi a un vaccino genico SPERIMENTALE perché dovrebbero prima abolire: - Codice di Norimberga - Conven… -