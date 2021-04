Turchia: Michel, 'con Erdogan discussione franca su futuro relazioni con Ue' (Di martedì 6 aprile 2021) Ankara, 6 apr. (Adnkronos) - Con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan c'è stata una "discussione franca sul futuro delle relazioni tra Ue e Turchia". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa che ha seguito l'incontro ad Ankara con Erdogan e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Ankara, 6 apr. (Adnkronos) - Con il presidente turco Recep Tayyipc'è stata una "suldelletra Ue e". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles, nella conferenza stampa che ha seguito l'incontro ad Ankara cone la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Michel Michel (Cons. Europeo): "Con Turchia necessaria prolungata de - escalation per sviluppare un'agenda più costruttiva" Così, in un post su Twitter, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, che oggi, con la ... Sul tavolo dell'incontro ci sono gli sviluppi futuri delle relazioni tra l'Ue e la Turchia.

Turchia: Michel, serve una prolungata de - escalation ...europeo Charles Michel ad Ankara insieme con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, per colloqui con il presidente turco Erdogan "sul futuro delle relazioni Ue - Turchia". .

Turchia: Michel, serve una prolungata de-escalation - Ultima Ora Agenzia ANSA Turchia: Michel, 'con Erdogan discussione franca su futuro relazioni con Ue' Ankara, 6 apr. (Adnkronos) - Con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan c'è stata una "discussione franca sul futuro delle relazioni tra Ue e Turchia". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio e ...

Turchia-Ue: è dialogo Von der Leyen e Michel da Erdogan con l'obiettivo di rilanciare gli altalenanti rapporti dopo gli ultimi strappi del Governo turco su democrazia e diritti umani ...

