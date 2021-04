Tensione davanti a Montecitorio, tafferugli tra manifestanti e polizia (Di martedì 6 aprile 2021) Proteste e scontri davanti a Montecitorio. tafferugli tra manifestanti e polizia. ROMA – Alta Tensione davanti a Montecitorio durante le proteste di commercianti e ristoratori. tafferugli tra i manifestanti e la polizia a pochi metri da Palazzo Chigi. Come evidenziato da molti video pubblicati sui social, le persone presenti hanno cercato di scavalcare le transenne e lanciato bottiglie e fumogeni contro gli agenti di polizia in tenuta anti-sommossa. Al momento, secondo le prime informazioni, il bilancio è di un fermo e di un ferito (si tratta di un poliziotto n.d.r.), ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori informazioni. Proteste davanti a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) Proteste e scontritra. ROMA – Altadurante le proteste di commercianti e ristoratori.tra ie laa pochi metri da Palazzo Chigi. Come evidenziato da molti video pubblicati sui social, le persone presenti hanno cercato di scavalcare le transenne e lanciato bottiglie e fumogeni contro gli agenti diin tenuta anti-sommossa. Al momento, secondo le prime informazioni, il bilancio è di un fermo e di un ferito (si tratta di un poliziotto n.d.r.), ma nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori informazioni. Protestea ...

