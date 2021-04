Studentessa intervista giovane attaccante del Tabagio

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Classe 2000 ma dai 13 anni sul campo da calcio nel Tabiago, la squadra che l’ha accolta a braccia aperte. “Passione, dedizione e divertimento”, sono le tre parole che Chiara Porcaro utilizza per descrivere a Sofia Philar Casari dell’istituto ‘Piazzi Lena Perpenti’ di Sondrio la sua passione per il calcio. Nell’articolo pubblicato su ‘La scuola fa notizia‘ l’attaccante del Tabiago ha rivelato alcune delle emozioni più belle vissute grazie al calcio: “La partita che mi ha dato più emozioni è stata il ritorno dei play out perché ho fatto tripletta, abbiamo vinto e siamo rimaste in categoria. È stata una partita emozionante per tutta la squadra perché abbiamo lottato insieme e questo ci ha unite molto”.

