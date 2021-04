Spie russe in Italia Cosa ci dicono quei cinguettii dell’Fbi?

Leggi su formiche

(Di martedì 6 aprile 2021) Nella serata di martedì 30 marzo i carabinieri del Ros hanno arrestato Walter Biot, capitano di fregata della Marinana, e fermato un militare russo in servizio presso l’ambasciata di Mosca. I due sono stati beccati in flagranza di reato: l’ufficialeno stava vendendo per 5.000 euro una sim-card (messa a disposizione dal Gru, i servizi segreti militari russi) all’interno della quale aveva caricato 181 atti coperti da segreto ma anche 9 documenti classificati e oltre 40 atti di tipo “Nato Secret”. E non sarebbe stato il primo scambio tra i due. È mercoledì 31 marzo quando i giornali ne danno notizia. Qui la ricostruzione di Formiche.net; qui la nostra intervista con Mauro Obinu, ex vice comandante del Ros, oggi vicepresidente di Humint Consulting; qui la nostra conversazione con Angelo Panebianco, politologo dell’Università di Bologna e ...