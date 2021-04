SORRISI ANCHE PER LA PRIMAVERA: 2-1 AL MONZA! (Di martedì 6 aprile 2021) PORDENONE – MONZA 2-1 GOL: 30? pt Baldassar; 15? st Faye, 21? Destito.PORDENONE: Masut, Del Savio, Cocetta, Morandini (Movio), Samotti, Ristic, Baldassar, Cucchisi, Carli (Iacovoni), Destito (Truant), Feruglio (Zanotel). All. Lombardi.MONZA: Ravarelli, Falzoni (Faye), Savino, Amato, Saio, Robbiati, De Paoli (Cattano), Vallisa, Dalmiglio (Signorile), Salducco (Longo), Caizza (Calabro). All. Allegretti.ARBITRO: Monaldi di Macerata.NOTE: ammoniti Ristic, Cucchisi e Saio. Con una rete per tempo la PRIMAVERA neroverde supera 2-1 il Monza al Bottecchia. Capitan Del Savio e compagni, con mister Lombardi in panchina dopo la promozione in Prima squadra di Domizzi, sbloccano la sfida con una grande azione personale di Baldassar. Dopo il provvisorio 1-1 ospite con Faye al 15? della ripresa, sei minuti più tardi è Destito a risolvere il match. Sabato trasferta a Brescia. Altri ... Leggi su udine20 (Di martedì 6 aprile 2021) PORDENONE – MONZA 2-1 GOL: 30? pt Baldassar; 15? st Faye, 21? Destito.PORDENONE: Masut, Del Savio, Cocetta, Morandini (Movio), Samotti, Ristic, Baldassar, Cucchisi, Carli (Iacovoni), Destito (Truant), Feruglio (Zanotel). All. Lombardi.MONZA: Ravarelli, Falzoni (Faye), Savino, Amato, Saio, Robbiati, De Paoli (Cattano), Vallisa, Dalmiglio (Signorile), Salducco (Longo), Caizza (Calabro). All. Allegretti.ARBITRO: Monaldi di Macerata.NOTE: ammoniti Ristic, Cucchisi e Saio. Con una rete per tempo laneroverde supera 2-1 il Monza al Bottecchia. Capitan Del Savio e compagni, con mister Lombardi in panchina dopo la promozione in Prima squadra di Domizzi, sbloccano la sfida con una grande azione personale di Baldassar. Dopo il provvisorio 1-1 ospite con Faye al 15? della ripresa, sei minuti più tardi è Destito a risolvere il match. Sabato trasferta a Brescia. Altri ...

