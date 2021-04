Serena Altavilla | professione performer tra Lynch e Mina

(Di martedì 6 aprile 2021) Al suo debutto discografico, “Morsa” è disponibile dal 9 Aprile,dà voce a Medea, Le Erinni e Giovanna d’Arco Se non fosse un disco, “Morsa” potrebbe essere tranquillamente uno spettacolo teatrale, in particolare una tragedia greca, di quelle con al centro una donna in cerca di vendetta nei confronti dell’amato fedifrago, con il favore degli dèi. Nella voce di, al suo debutto discografico da solista dopo anni di militanza in ensemble chiave dell’alternative-rock italiano, non c’è tuttavia solo la cieca furia delle Erinni o l’insopprimibile pulsione, tipica di un archetipo femminile come Medea, di ripagare chi ci ha fatto del male con un male ancora più grande, ma trova spazio anche l’amore nella sua forma più totalizzante, talmente totalizzante da diventare quasi una condanna, ...

Jbe90 : - Ansa_ER : Musica: 'Morsa' primo album solista di Serena Altavilla. Dal 9 aprile in cd e su tutte le piattaforme di streaming… - Lopinionista : Serena Altavilla debutta con “Morsa”, il suo primo album solista - musicletter : La prima volta da solista di Serena Altavilla ? - wordsandmore1 : ? Disponibile il primo album solista di Serena Altavilla dal titolo Epidermide (Blackcandy Produzioni) (FB:… -

. Il 9 Aprile aprile esce il primo progetto discografico della giovane cantautrice dal titolo 'Morsa', disponibile in CD che su tutte le piattaforme di streaming. Anche Yes Life ...BOLOGNA -ha presentato stamane ai giornalisti il suo primo album solista, 'Morsa', disponibile in cd e in digitale dal prossimo 9 aprile. Il disco viene anticipato dal singolo 'Epidermide'. ...(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Esce il 9 aprile in cd e su tutte le piattaforme di streaming 'Morsa' (Blackcandy Produzioni), primo progetto discografico solista di Serena Altavilla, già attiva in ...Dal 9 aprile è disponibile in CD e su tutte le piattaforme di streaming (Blackcandy Produzioni con distribuzione Believe/Warner Chappell), primo progetto disco ...