Scuola, 2 studenti su 3 tornano in classe. I presidi: «Nessun tracciamento, temiamo subito un nuovo stop» (Di martedì 6 aprile 2021) Domani, 7 aprile, sarà un nuovo primo giorno di Scuola in presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Grazie alle nuove disposizioni, che consentono il rientro in classe fino alla prima media in zona rossa e fino al liceo al 50-75% in zona arancione, il 65,5% degli studenti potrà fare lezione negli istituti. A rimanere in Dad saranno circa 2,9 milioni di alunni (35,5%). Lo scorso marzo, a causa delle restrizioni, il numero degli studenti a Scuola ha oscillato tra gli 800 mila e 1,6 milioni, con un picco isolato di 2,8 milioni il 6 marzo. «La Scuola è in sicurezza da tempo», ha commentato il presidente dell'Anp Antonello Giannelli su SkyTg24. Ma «i numeri degli operatori non sono ancora sufficienti per condurre un tracciamento di grandi dimensioni contro ...

