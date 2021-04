Ruba il cellulare dell'ex con la scusa di vedere i selfie insieme: arrestato 34enne (Di martedì 6 aprile 2021) Avvicina l'ex compagna e le chiede di mostrargli sul cellulare i loro ultimi selfie. Poi, con un gesto rapido, le Ruba lo smartphone e si allontana. Ieri pomeriggio è stato arrestato per furto con ... Leggi su anconatoday (Di martedì 6 aprile 2021) Avvicina l'ex compagna e le chiede di mostrargli suli loro ultimi. Poi, con un gesto rapido, lelo smartphone e si allontana. Ieri pomeriggio è statoper furto con ...

Ultime Notizie dalla rete : Ruba cellulare Ruba il cellulare dell'ex con la scusa di vedere i selfie insieme: arrestato 34enne Avvicina l'ex compagna e le chiede di mostrargli sul cellulare i loro ultimi selfie. Poi, con un gesto rapido, le ruba lo smartphone e si allontana. Ieri pomeriggio è stato arrestato per furto con destrezza dai poliziotti delle Volanti di Ancona un ...

Ruba il cellulare all'ex - fidanzata, 35enne arrestato dalla Polizia ad Ancona Nel corso del pomeriggio di lunedì 5 aprile, la Polizia di Stato di Ancona ha tratto in arresto un individuo responsabile del furto di un telefono cellulare. La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 16.00 in prossimità della stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno notato la presenza di una donna in uno stato di ...

Ruba cellulare alla sua ex: 35enne in manette Youtvrs Una montagna di soldi, centinaia di vestiti di marca e televisori: trovato il nascondiglio dei ladri I carabinieri hanno sequestrato a casa e in un container di una donna di origini sinti oltre 120mila euro tra denaro e merce. L'indagine partita dopo un furto in un negozio del centro di Livorno ...

Gli rubano il portafogli, se ne accorge dagli sms Si accorge del furto del portafoglio dagli avvisi sms ricevuti sul suo cellulare, sporge denuncia e riconosce la sera stessa l’autore del furto che poi ...

Nel corso del pomeriggio di lunedì 5 aprile, la Polizia di Stato di Ancona ha tratto in arresto un individuo responsabile del furto di un telefono. La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 16.00 in prossimità della stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno notato la presenza di una donna in uno stato di agitazione.