Ristoratori protestano a Roma contro le chiusure: scontri e tafferugli con la polizia. Il video (Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di tensione in piazza a Roma davanti Montecitorio per la protesta dei Ristoratori. Sono stati lanciati alcuni oggetti. I manifestanti, molti senza mascherina, sono trattenuti dai poliziotti in tenuti anti sommossa. I Ristoratori chiedono di riaprire e di poter ricevere i ristori per i periodi di chiusura. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Protestano ristoratori e commercianti, scontri davanti a Montecitorio - Loris74411866 : RT @globalistIT: - Silvana52809292 : RT @HuffPostItalia: Protestano ristoratori e commercianti, scontri davanti a Montecitorio - silvan47 : RT @HuffPostItalia: Protestano ristoratori e commercianti, scontri davanti a Montecitorio - DaveLoruxury : - ristoratori protestano per riaprire in sicurezza - come lo fanno? - ammassati e senza neanche una mascherina - ah ?? -