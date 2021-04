Rebecca Welch è la prima donna arbitro del calcio inglese (Di martedì 6 aprile 2021) HARROGATE (Regno Unito) - Rebecca Welch lunedì è entrata d'ufficio negli almanacchi della storia del calcio, quando è diventata il primo arbitro donna a dirigere una partita della English Football ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 aprile 2021) HARROGATE (Regno Unito) -lunedì è entrata d'ufficio negli almanacchi della storia del, quando è diventata il primoa dirigere una partita della English Football ...

