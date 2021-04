Porto | Pepe snobba la Juventus | «Fa già parte del passato»

(Di martedì 6 aprile 2021), difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Chelsea, tornando sulla Juve Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea,è tornato a parlare del passaggio del turno ottenuto contro la Juve agli ottavi di finale. Le dichiarazioni del difensore del. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24– «La partita contro lafa giàdel. Questa gara è importante. Dobbiamo avere tanta passione e umiltà e lavorare di squadra durante i 90’». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

junews24com : Pepe dimentica Juve Porto: «Fa già parte del passato. Col Chelsea...» - VIDEO - - cefalodomenico : @ChampionsLeague @FCPorto Commovente Pepe contro la Juventus. Felice x la qualificazione del Porto ?? - ItaSportPress : Pepe: 'Cristiano Ronaldo il migliore della storia. E in Juventus-Porto ci siamo detti...' - - sportli26181512 : #Pepe esalta Cristiano #Ronaldo: 'E' il miglior giocatore della storia': In un'intervista a TNT Sport, il centrale… - grandecapitano7 : @cjmofficial chiellini - piemonte calcio jonny evans - leicester city blind - ajax otamendi - benfica kjaer - Ac Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Pepe

, difensore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Chelsea, tornando sulla ...... Ilkay Gündogan riuscirà a colpire anche la sua ex squadra? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONICHELSEA/ Diretta tv, il veteranoè ancora in dubbio CHI GIOCA OGGI? Le ...Pepe, difensore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Chelsea, tornando sulla Juve ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Chelsea, Pepe è tornato a parlare del passaggio del turno ottenuto contro la Juve agli ottavi di finale. Le dichiarazioni del ...