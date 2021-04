Pirlo spegne le polemiche: avvertito da Agnelli dell’incontro con Allegri (Di martedì 6 aprile 2021) "Sono stato avvertito dal presidente in persona di questo incontro, è normale che ci possa essere: a parte il calcio, l`amicizia resta". Andrea Pirlo sgombra il campo dalle polemiche alla vigilia di un match, quello con il Napoli, che potrebbe risultare decisivo per il suo futuro in bianconero. "È come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo uscisse scritto che divento allenatore del Milan. Oltre al calcio ci sono delle amicizie dietro - ha aggiunto Pirlo -. Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono: abbiamo questo tipo di rapporto, ero al corrente di questo incontro e anche della sua fiducia che mi dà serenità. Poi è normale che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, quindi starà a me fare in modo che sia io l`allenatore anche dell`anno prossimo".Per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 aprile 2021) "Sono statodal presidente in persona di questo incontro, è normale che ci possa essere: a parte il calcio, l`amicizia resta". Andreasgombra il campo dallealla vigilia di un match, quello con il Napoli, che potrebbe risultare decisivo per il suo futuro in bianconero. "È come se io andassi a cena con Maldini e il giorno dopo uscisse scritto che divento allenatore del Milan. Oltre al calcio ci sono delle amicizie dietro - ha aggiunto-. Io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono: abbiamo questo tipo di rapporto, ero al corrente di questo incontro e anche della sua fiducia che mi dà serenità. Poi è normale che i risultati cambiano il lavoro degli allenatori, quindi starà a me fare in modo che sia io l`allenatore anche dell`anno prossimo".Per ...

