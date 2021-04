Pet Day Make Up: un trucco colorato per celebrare i nostri amici a quattro zampe (Di martedì 6 aprile 2021) L’11 Aprile sarà la festa dedicata ai nostri amici a quattro zampe: il national pet day. Qualche miglior modo di festeggiarlo se non che con un Make up a tema? Oggi insieme alla nostra Make up artist Giulia Mason anticiperemo una bellissima e grandissima tematica: il pet day. Si tratta di una festa a carattere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 6 aprile 2021) L’11 Aprile sarà la festa dedicata ai: il national pet day. Qualche miglior modo di festeggiarlo se non che con unup a tema? Oggi insieme alla nostraup artist Giulia Mason anticiperemo una bellissima e grandissima tematica: il pet day. Si tratta di una festa a carattere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

