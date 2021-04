Pazza idea e pazza Inter. Il Napoli di Gattuso può sognare di contendere il secondo scudetto Covid-19 ad Antonio Conte ? (Di martedì 6 aprile 2021) Lo scudetto 2020-21 sembra esser stato ormai assegnato. L’Inter di Antonio Conte ha ormai un vantaggio siderale. Alle altre sei rivali , compreso il Napoli di Gattuso, sembra restare soltanto “la consolazione” della conquista di un posto Champions. La volata Champions coinvolgerà la traballante Juventus di Pirlo, il Milan in astinenza da San Siro, la solida Atalanta di Gasperini, le inquiete romane di Fonseca e Simone Inzaghi, gli azzurri del redivivo Gattuso. Sei squadre in corsa per appena tre posti nell’olimpo tecnico ed economico del calcio europeo. Sei club e sei tifoserie che inseguono una ribalta di assoluto prestigio e sembrano essersi rassegnate a rinunciare al sogno tricolore. Con sentimenti diversi: i bianconeri sono quelli più arrabbiati dopo nove ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Lo2020-21 sembra esser stato ormai assegnato. L’diha ormai un vantaggio siderale. Alle altre sei rivali , compreso ildi, sembra restare soltanto “la consolazione” della conquista di un posto Champions. La volata Champions coinvolgerà la traballante Juventus di Pirlo, il Milan in astinenza da San Siro, la solida Atalanta di Gasperini, le inquiete romane di Fonseca e Simone Inzaghi, gli azzurri del redivivo. Sei squadre in corsa per appena tre posti nell’olimpo tecnico ed economico del calcio europeo. Sei club e sei tifoserie che inseguono una ribalta di assoluto prestigio e sembrano essersi rassegnate a rinunciare al sogno tricolore. Con sentimenti diversi: i bianconeri sono quelli più arrabbiati dopo nove ...

