Partorisce la notte di Pasquetta in taxi a Milano: neo-mamma e bambino stanno bene (Di martedì 6 aprile 2021) Partorisce la notte di Pasquetta in taxi a Milano. Partorisce sul sedile posteriore del taxi nella notte di Pasquetta, a Milano, mentre il mezzo la stava accompagnando in fretta in clinica. Ma la neo-mamma non ce l'ha fatta ad aspettare. Le doglie erano troppo forti, così il bambino è venuto alla luce nel taxi. L'episodio attorno alle 2 di stanotte.

