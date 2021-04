Nel bar dopo le 18, sei persone multate a Giugliano (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno controllato varie attività commerciali presenti sul territorio nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volto alla verifica del rispetto delle normative anti-contagio. Durante le operazioni, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno controllato due bar in corso Campano aperti dopo le 18. I militari hanno trovato al loro interno alcuni clienti che consumavano cibi e bevande nonostante i divieti imposti dalle normative anti-covid. I Carabinieri hanno sanzionato quattro avventori e i due titolari dei bar ai quali è stata intimata anche la sospensione dell’attività per cinque giorni per il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento del fenomeno epidemiologico. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia diin Campania hanno controllato varie attività commerciali presenti sul territorio nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volto alla verifica del rispetto delle normative anti-contagio. Durante le operazioni, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno controllato due bar in corso Campano apertile 18. I militari hanno trovato al loro interno alcuni clienti che consumavano cibi e bevande nonostante i divieti imposti dalle normative anti-covid. I Carabinieri hanno sanzionato quattro avventori e i due titolari dei bar ai quali è stata intimata anche la sospensione dell’attività per cinque giorni per il mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento del fenomeno epidemiologico. L'articolo proviene da ...

