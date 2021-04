Migranti | Furfaro | ' salvataggi? semmai violazione diritti umani in Libia'

Advertising

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Rinchiudere migliaia di persone in campi di concentramento, torturarle, violentarle e usarle come oggetto di riscatto lo definirei 'violazione dei diritti umani' più che 's ...Orfini e Boldrini criticano il presidente del Consiglio che ha espresso 'soddisfazione' per la gestione dei salvataggi ...