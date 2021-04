Metroid Prime: il “demake” in 2D ha una demo giocabile dopo 17 anniHDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) Mentre attendiamo con impazienza che Nintendo abbia qualcosa di nuovo da dirci su Metroid Prime 4, un gruppo di appassionati è riuscito a pubblicare la prima demo pubblica di un progetto alquanto ambizioso: un completo demake 2D del primo Metroid Prime uscito originariamente su Game Cube nel 2002. L’aspetto interessante della questione riguarda il fatto che il progetto sia attivo da ormai ben 17 anni, con i primi lavori avviati già ad aprile 2004 dal Team SCU. Nel corso degli anni si sono alternati 5 programmatori che hanno svolto il ruolo di supervisori principali, ai quali si sono affiancati centinaia di volontari che hanno contribuito allo sviluppo di un titolo molto più ambizioso di quanto si possa immaginare. Metroid Prime, infatti, è stato il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) Mentre attendiamo con impazienza che Nintendo abbia qualcosa di nuovo da dirci su4, un gruppo di appassionati è riuscito a pubblicare la primapubblica di un progetto alquanto ambizioso: un completo2D del primouscito originariamente su Game Cube nel 2002. L’aspetto interessante della questione riguarda il fatto che il progetto sia attivo da ormai ben 17 anni, con i primi lavori avviati già ad aprile 2004 dal Team SCU. Nel corso degli anni si sono alternati 5 programmatori che hanno svolto il ruolo di supervisori principali, ai quali si sono affiancati centinaia di volontari che hanno contribuito allo sviluppo di un titolo molto più ambizioso di quanto si possa immaginare., infatti, è stato il ...

