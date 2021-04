Iliad rileva il 12 per cento di Unieuro (Di martedì 6 aprile 2021) . Levi: “Siamo felici di entrare in questo capitale”. ROMA – Iliad ha deciso di rilevare il 12% di Uniero, diventando il primo azionista dell’azienda. Ad annunciare questa nuova scommessa è stata la stessa multinazionale con una nota, riportata dall’Ansa. Una collaborazione molto importante per cercare di rilanciare dopo un periodo molto difficile per la pandemia. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità anche per quanto riguard l’accordo e il piano per consentire ad entrambe le aziende. Levi (Iliad): “Contenti di entrare in Unieuro” L’accordo è stato commentato da Benedetto Lei, Ceo di Iliad Italia: “Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadra Unieuro e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021) . Levi: “Siamo felici di entrare in questo capitale”. ROMA –ha deciso dire il 12% di Uniero, diventando il primo azionista dell’azienda. Ad annunciare questa nuova scommessa è stata la stessa multinazionale con una nota, riportata dall’Ansa. Una collaborazione molto importante per cercare di rilanciare dopo un periodo molto difficile per la pandemia. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità anche per quanto riguard l’accordo e il piano per consentire ad entrambe le aziende. Levi (): “Contenti di entrare in” L’accordo è stato commentato da Benedetto Lei, Ceo diItalia: “Siamo felici di entrare nel capitale diper accompagnarli nella loro crescita a lungo termine. Apprezziamo la squadrae ...

Advertising

news_mondo_h24 : Iliad rileva il 12 per cento di Unieuro - simcopter : RT @Ansa_ER: Iliad rileva il 12% di Unieuro e diventa il primo azionista. Levi, ingresso per accompagnare crescita di lungo periodo #ANSA h… - messveneto : Iliad diventa primo azionista di Unieuro, spinta sulla distribuzione in 500 negozi: Il gruppo francese investe 50 m… - CorriereQ : Iliad rileva il 12% di Unieuro e diventa il primo azionista - Ansa_ER : Iliad rileva il 12% di Unieuro e diventa il primo azionista. Levi, ingresso per accompagnare crescita di lungo peri… -