Il premier Draghi e il primo ministro Dabaiba ora rinsaldare i rapporti tra l’Italia e la Libia (Di martedì 6 aprile 2021) Ricominciare con i progetti. Le commissioni miste in campo finanziario, anche per il recupero dei crediti storici e recenti, sono state riavviate. Volontà di fare, voglia di futuro e di ripartire e in fretta Questa la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Grazie al primo ministro. Questa è la mia prima visita all’estero da quando ho avuto l’onore di essere stato nominato Presidente del consiglio del governo italiano. Essa stessa è la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due Paesi.Ma voglio anche notare che questo è un momento unico per la Libia. Il Governo da Lei presieduto è un governo di unità nazionale, riconosciuto e legittimato dal Parlamento, ed è un governo che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso il momento è unico per ricostruire quella che è ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Ricominciare con i progetti. Le commissioni miste in campo finanziario, anche per il recupero dei crediti storici e recenti, sono state riavviate. Volontà di fare, voglia di futuro e di ripartire e in fretta Questa la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario. “Grazie al. Questa è la mia prima visita all’estero da quando ho avuto l’onore di essere stato nominato Presidente del consiglio del governo italiano. Essa stessa è la dimostrazione dell’importanza di un legame storico tra i due Paesi.Ma voglio anche notare che questo è un momento unico per la. Il Governo da Lei presieduto è un governo di unità nazionale, riconosciuto e legittimato dal Parlamento, ed è un governo che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso il momento è unico per ricostruire quella che è ...

