Il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona si fa in 3 | le date di giugno 2021

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Ildidisi fa in 3: 3 sono leannunciate per la distribuzione dei biglietti già venduti per lo spettacolo della cantante salentina nella cornice scaligera. Il– Arena diin programma per il 6resta confermato ma si aggiungono 2 nuovi appuntamenti per far fronte alle normative relative all’assegnazione dei posti, in ottemperanza alle norme anti Covid-19. Alla data originaria del 6si aggiungono quindi ledel 7 e dell’8. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti ...