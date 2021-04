Focolaio Italia: Milan in allerta per Donnarumma (Di martedì 6 aprile 2021) Il Milan è in apprensione per Gianluigi Donnarumma in seguito a quanto accaduto all’interno del Focolaio Covid della Nazionale. Gli indizi che conducono a una possibile positività del classe ’99 sono chiari: tutti i portieri presenti, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu, sono risultati positivi. Come se non bastasse anche sette membri dello staff, tra cui il preparatore dei portieri, sono stati contagiati. Ieri l’elenco di positivi si è allungato con Florenzi e Grifo, oltre ovviamente ai due estremi difensori, i quali si sono aggiunti ai già positivi Bonucci e Verratti. Questa mattina anche Federico Bernardeschi, compagno di squadra di Bonucci, è risultato positivo al tampone. I rossoneri attendono dunque notizie inerenti il proprio gioiellino, costantemente monitorato dallo staff medico: il rischio di positività, per i fattori ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilè in apprensione per Gianluigiin seguito a quanto accaduto all’interno delCovid della Nazionale. Gli indizi che conducono a una possibile positività del classe ’99 sono chiari: tutti i portieri presenti, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu, sono risultati positivi. Come se non bastasse anche sette membri dello staff, tra cui il preparatore dei portieri, sono stati contagiati. Ieri l’elenco di positivi si è allungato con Florenzi e Grifo, oltre ovviamente ai due estremi difensori, i quali si sono aggiunti ai già positivi Bonucci e Verratti. Questa mattina anche Federico Bernardeschi, compagno di squadra di Bonucci, è risultato positivo al tampone. I rossoneri attendono dunque notizie inerenti il proprio gioiellino, costantemente monitorato dallo staff medico: il rischio di positività, per i fattori ...

Advertising

Glongari : #Italia il focolaio si allarga. Oltre ai positivi già noti si aggiungono #Cragno e #Sirigu e potrebbe non essere fi… - capuanogio : ???? Secondo la ricostruzione de #IlMessaggero (che cita anche i nomi) il focolaio sviluppatosi in nazionale avrebbe… - SmorfiaDigitale : Il focolaio Italia si allarga: nove i contagiati, ansia Serie A - LAROMA24 : Focolaio Italia, cosa è successo nel viaggio tra Parma e Vilnius #AsRoma - LKinoshi : E adesso cosa facciamo, recuperiamo una partita che non si è giocata per due positivi senza 3 positivi (e un focola… -