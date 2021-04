FACEBOOK VIOLATO : SCOPRI SE IL TUO ACCOUNT E’ STATO COMPROMESSO INSIEME A MEZZO MILIARDO DI UTENTI (Di martedì 6 aprile 2021) Durante il fine settimana, gli esperti di sicurezza informatica hanno rivelato che circa MEZZO MILIARDO di informazioni personali degli UTENTI di FACEBOOK sono state violate, un tesoro di dati che include nomi completi, compleanni, numeri di telefono e la loro posizione. FACEBOOK ha affermato che l’enorme perdita deriva da un problema nel 2019 , che da allora è STATO risolto. Tuttavia, non è possibile recuperare quei dati. Più di 30 milioni di ACCOUNT negli Stati Uniti sono stati colpiti e la società non sta rendendo facile SCOPRIre se i tuoi dati sono stati inclusi nella violazione. Ma un sito Web di terze parti, haveibeenpwned.com , semplifica il controllo inserendo la tua email. Anche se per ora, controlla solo se la tua email è stata tra quelle ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 6 aprile 2021) Durante il fine settimana, gli esperti di sicurezza informatica hanno rivelato che circadi informazioni personali deglidisono state violate, un tesoro di dati che include nomi completi, compleanni, numeri di telefono e la loro posizione.ha affermato che l’enorme perdita deriva da un problema nel 2019 , che da allora èrisolto. Tuttavia, non è possibile recuperare quei dati. Più di 30 milioni dinegli Stati Uniti sono stati colpiti e la società non sta rendendo facilere se i tuoi dati sono stati inclusi nella violazione. Ma un sito Web di terze parti, haveibeenpwned.com , semplifica il controllo inserendo la tua email. Anche se per ora, controlla solo se la tua email è stata tra quelle ...

