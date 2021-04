E3 2021 è realtà | Phil Spencer di Xbox reagisce all' atteso ritorno dell' evento

(Di martedì 6 aprile 2021) La Entertainment Software Association ha annunciato l'intenzione di trasformare l'E3 in uncompletamente digitale questo giugno eè unae società che parteciperà alla kermesse. Il boss diha deciso di commentare l'annuncio ufficiale attraverso Twitter. Sul social cinguettanteha dichiarato: "Sono contento di vedere l'industria dei giochi riunirsi di nuovo a giugno per un E3 digitale. Questo e altri eventi estivi sono la prova che il nostro settore è più forte quando lavoriamo insieme. Non vedo l'ora di condividere ciò che abbiamo in serbo questa estate". Microsoft parteciperà all'E3 di quest'anno, ma resta da vedere quanto sarà grande in termini di annunci il suo coinvolgimento. A tal proposito, la società di Redmond aveva ...

Advertising

wireditalia : Google si sta preparando a rilasciare numerosi aggiornamenti che sfrutteranno Ia, machine learning e realtà aumenta… - NicolaMorra63 : Son talmente tante le segnalazioni di anomalie nella campagna di vaccinazione #COVID?19 dalla provincia di #Cosenza… - sidewayseye : RT @bartolopietro1: Sulla gestione dei migranti da parte della #Libia mi sarei atteso dal presidente Draghi un atteggiamento più aderente a… - Brownfox_51 : - FabioMontale : RT @bartolopietro1: Sulla gestione dei migranti da parte della #Libia mi sarei atteso dal presidente Draghi un atteggiamento più aderente a… -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 realtà

Il NordEst Quotidiano

...Biasi - Fotografie 1947 - 2003 in mostra a Venezia presso La Casa dei 3 Oci fino al 31 luglio. ... mi vuoi spiegare invece perché in massa si sono schierate contro di lei? Innoialtre - che ...Classe 1996, bulgara, è in nomination per gli Oscarcome Miglior attrice non protagonista per ... Sacha si stava nascondendo nell'armadio, cercando di salvare sua figlia " ma inha salvato ...