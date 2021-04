Damascelli: Allegri potrebbe diventare super consulente della Juventus (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver scritto per primo dell’incontro prepasquale tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, su Il Giornale Tony Damascelli torna sul tema. “Andrea Pirlo è e resta l’allenatore della Juventus, nel tardo pomeriggio di domani manterrà la stessa faccia e la stessa voce nella partita che potrebbe invece cambiare voce e faccia a qualche dirigente bianconero, con la preoccupazione di bissare in un anno solo due risultati fallimentari, eliminazione sul campo dalla Champions League, mancata qualificazione, per la classifica, alla prossima edizione della stessa e scivolo in Europa League, con tutti gli annessi contabili che questo comporterebbe”. Damascelli rappresenta gli “scenari possibili ma non probabili”: “Allegri subentra a Pirlo e tenta di ricomporre ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo aver scritto per primo dell’incontro prepasquale tra Andrea Agnelli e Massimiliano, su Il Giornale Tonytorna sul tema. “Andrea Pirlo è e resta l’allenatore, nel tardo pomeriggio di domani manterrà la stessa faccia e la stessa voce nella partita cheinvece cambiare voce e faccia a qualche dirigente bianconero, con la preoccupazione di bissare in un anno solo due risultati fallimentari, eliminazione sul campo dalla Champions League, mancata qualificazione, per la classifica, alla prossima edizionestessa e scivolo in Europa League, con tutti gli annessi contabili che questo comporterebbe”.rappresenta gli “scenari possibili ma non probabili”: “subentra a Pirlo e tenta di ricomporre ...

