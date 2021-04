Crimini di guerra in Sierra Leone: giustizia internazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Un tribunale finlandese, che sta processando per Crimini di guerra in Sierra Leone un uomo, Gibril Massaquoi 50 anni, ha deciso a sorpresa di trasferire la corte in Liberia per una parte del processo. La decisione è avvenuta in seguito all’impossibilità, a causa del covid di ascoltare tutti i testimoni, circa 80, provenienti dall’Africa. La Leggi su periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Un tribunale finlandese, che sta processando perdiinun uomo, Gibril Massaquoi 50 anni, ha deciso a sorpresa di trasferire la corte in Liberia per una parte del processo. La decisione è avvenuta in seguito all’impossibilità, a causa del covid di ascoltare tutti i testimoni, circa 80, provenienti dall’Africa. La

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #SriLanka Il Consiglio Onu dei diritti umani ha chiesto di raccogliere, archiviare e conservare le pr… - giomo2 : RT @Azzurraurra: Appello alle istituzioni per riconoscere i crimini di guerra fascisti durante l'occupazione italiana della Jugoslavia. Tan… - mainox47 : RT @Azzurraurra: Appello alle istituzioni per riconoscere i crimini di guerra fascisti durante l'occupazione italiana della Jugoslavia. Tan… - rosabarsotti : RT @francofontana43: Criminali impuniti, altro che “italiani brava gente”! Crimini di guerra in Jugoslavia (1941-43): nessuno ha mai pagato… - valeria_frezza : RT @atlanteguerre: Vjosa Osmani è la nuova Presidente del #Kosovo???? Ricopriva già la posizione di capo dello Stato ad interim, da quando Ha… -