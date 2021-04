Covid, paura per le Olimpiadi di Tokyo: la Corea del Nord non parteciperà (Di martedì 6 aprile 2021) La Corea del Nord ha annunciato il ritiro del Paese dalle Olimpiadi di Tokyo per scongiurare il pericolo di infezione legato al Covid. Olimpiadi di Tokyo, la Corea del Nord si ritira per timore del Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Ladelha annunciato il ritiro del Paese dallediper scongiurare il pericolo di infezione legato aldi, ladelsi ritira per timore delsu Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: la Corea del Nord non parteciperà, per paura del Covid. Sfumano le speranze diplomatiche sudcoreane - fattoquotidiano : Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. "Vogliamo proteggerli" - RaiNews : La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da c…