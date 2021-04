Covid: Palermo in zona rossa fino al 14 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Dalla mezzanotte di oggi e fino al prossimo 14 aprile Palermo diventa zona rossa. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza. Prevista la Dad dalla seconda media in poi, a meno che il sindaco Leoluca Orlando non decida un’ulteriore stretta. Parrucchieri e barbieri saranno chiusi così come i negozi “non essenziali”, dall’abbigliamento alle il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 6 aprile 2021) Dalla mezzanotte di oggi eal prossimo 14diventa. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza. Prevista la Dad dalla seconda media in poi, a meno che il sindaco Leoluca Orlando non decida un’ulteriore stretta. Parrucchieri e barbieri saranno chiusi così come i negozi “non essenziali”, dall’abbigliamento alle il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.

Emergenza Covid Palermo: pronto soccorso pieni Sulla base dei dati provvisori trasmessi dal commissario per l'emergenza Covid - 19, nel Comune di Palermo il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è pari a 1763, cioè a ...

Covid: Palermo, superati 250 positivi su 100 mila abitanti Agenzia ANSA Palermo zona rossa fino al 14 aprile PALERMO – Il presidente della Regione siciliana ha dichiarato Palermo zona rossa a causa del coronavirus. L’ordinanza parte dalla mezzanotte di oggi e dura fino al 14 aprile compreso. Nella provincia ...

Covid: Musumeci firma l'ordinanza, da mezzanotte Palermo diventa zona rossa Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Dalla mezzanotte di oggi e fino al prossimo 14 aprile Palermo diventa zona rossa. Il Governatore Musumeci, ...

