Covid: Mattarella atteso a Spallanzani per seconda dose vaccino (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso a momenti all'ospedale Lazzaro Spallanzani per sottoporsi al richiamo del vaccino anti-Covid. Al Capo dello Stato era stata infatti somministrata il 9 marzo scorso la prima dose di Moderna, che ne prevede una seconda a 28 giorni di distanza. Mattarella, che nel discorso di fine anno aveva annunciato che si sarebbe vaccinato quando sarebbe arrivato il suo turno, compirà 80 anni il prossimo 23 luglio e ha seguito le tempistiche previste dalla Regione Lazio. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, èa momenti all'ospedale Lazzaroper sottoporsi al richiamo delanti-. Al Capo dello Stato era stata infatti somministrata il 9 marzo scorso la primadi Moderna, che ne prevede unaa 28 giorni di distanza., che nel discorso di fine anno aveva annunciato che si sarebbe vaccinato quando sarebbe arrivato il suo turno, compirà 80 anni il prossimo 23 luglio e ha seguito le tempistiche previste dalla Regione Lazio.

