Covid | in Germania più di 2 | 9 milioni di casi da inizio pandemia

In Germania sono più di 2,9 milioni i casi di coronavirus dall'inizio della pandemia. L'Istituto Robert Koch segnala 6.885 nuovi casi confermati di Covid-19 e 90 decessi, che portano il totale a 2.900.768 contagi con 77.103 morti. I casi attivi sono circa 226.600, mentre sono circa 2.597.100 le persone guarite.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Governo, Doris: "Draghi leader forte, Italia ha cambiato registro" Finì appunto 14 voti a favore di Draghi e tre a favore di Weidmann, votato da Germania, Francia e ... Sul fronte Covid, "i vaccini oggi sono le nostre forze alleate che progressivamente stanno liberando ...

Vaccino AstraZeneca, un nesso con le trombosi c'è: i nuovi dubbi dell'Ema ... fino al 15 aprile in Norvegia e Danimarca e limitato agli over60 in Germania e agli over55 in ... spesso protagoniste dei casi di trombosi, patiscono meno l'effetto del Covid, dovremo valutare dunque ...

Covid Germania, oggi 8.497 contagi e 50 morti: i dati Adnkronos Governo, Doris: "Draghi leader forte, Italia ha cambiato registro" Finì appunto 14 voti a favore di Draghi e tre a favore di Weidmann, votato da Germania, Francia e Finlandia ... oggi sono in molti a copiarci". Sul fronte Covid, "i vaccini oggi sono le nostre forze ...

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: palestinese ucciso da soldati israeliani Dopo i casi di positività rilevati nella scorsa settimana il focolaio di covid tra i giocatori della nazionale italiana ... ora in forza ai francesi del PSG e Grifo che gioca in Germania con il ...

