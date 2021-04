Come è andato il primo incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi (Di martedì 6 aprile 2021) I due non si vedevano faccia a faccia da sette anni, dal lontano febbraio 2014. Quando dopo un “Enrico stai sereno” (passato poi alla storia), Matteo Renzi gli ha levato la presidenza del Consiglio. Non si erano lasciati proprio nel migliore dei modi: la cerimonia della campanella tra i due è difficile da dimenticare. E, soprattutto, difficile da dimenticare è l’umore nero dell’allora premier, che poi decise di andare in esilio a Parigi, a insegnare. Fino a poche settimane fa, quando Nicola Zingaretti, cogliendo un po’ tutti in contropiede, ha abdicato al Nazareno. E allora il nome di Enrico Letta ha iniziato a circolare di nuovo: lui ha preso un aereo ed è tornato a Roma, diventando il nuovo segretario del Partito democratico. Un pd da riformare, alleanze su cui lavorare (sia a sinistra che al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) I due non si vedevano faccia a faccia da sette anni, dal lontano febbraio 2014. Quando dopo un “stai sereno” (passato poi alla storia),gli ha levato la presidenza del Consiglio. Non si erano lasciati proprio nel migliore dei modi: la cerimonia della campanella tra i due è difficile da dimenticare. E, soprattutto, difficile da dimenticare è l’umore nero dell’allora premier, che poi decise di andare in esilio a Parigi, a insegnare. Fino a poche settimane fa, quando Nicola Zingaretti, cogliendo un po’ tutti in contropiede, ha abdicato al Nazareno. E allora il nome diha iniziato a circolare di nuovo: lui ha preso un aereo ed è tornato a Roma, diventando il nuovo segretario del Partito democratico. Un pd da riformare, alleanze su cui lavorare (sia a sinistra che al ...

Advertising

ilpost : Nel 1968, un terremoto distrusse un piccolo paese della Sicilia, Gibellina. Il sindaco Ludovico Corrao rispose alla… - aa_emme : @g_ambro @Agenzia_Ansa Guardi che io sono spesso andato a manifestazioni come, ad esempio, la cosiddetta “piazza nomask” di Roma. - marcuspascal1 : @RennaNietta @GiuseppeConteIT Ma ha dichiarato lo stato di emergenza , è andato avanti senza interpellare nessuno (… - Girovagoperduto : RT @mirkonicolino: #Moggi a #CasaJuventibus: 'La #Juventus è diventata come l'#Inter di #Moratti, non c'è ordine. #Pirlo è andato a dire in… - sa_ambro : RT @mirkonicolino: #Moggi a #CasaJuventibus: 'La #Juventus è diventata come l'#Inter di #Moratti, non c'è ordine. #Pirlo è andato a dire in… -

Ultime Notizie dalla rete : Come andato Libia. Il fragile governo nato dallo stallo militare ...esecutivo libico e del Consiglio presidenziale " l'immane compito di pacificare un Paese andato ... Il suo governo, come spiegano dall'Ispi, conta "27 ministri, 6 sottosegretari di Stato e 2 vice - primi ...

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID LIVERPOOL/ Quote: duello Benzema - Salah! ... re del gol con 5 reti, ma attenzione anche a Diogo Jota, che in Europa è andato a segno già 4 ... Resta da capire a dire il vero come il tecnico francese intenda schierare la squadra, ma lo schema di ...

Come Plantu è andato in pensione da Le Monde Startmag Web magazine Oroscopo del giorno 8 aprile: l'amore sorride al Sagittario, Bilancia sottotono (2ª parte) L'Oroscopo del giorno 8 aprile è pronto a indicare come andrà il quarto giorno della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali di giovedì, ovviamente valide per la sestina compresa dalla Bilancia ...

Diretta Real Madrid Liverpool/ Streaming video Canale 5: la tradizione della partita Diretta Real Madrid Liverpool streaming video tv Champions League: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, andata dei quarti.

...esecutivo libico e del Consiglio presidenziale " l'immane compito di pacificare un Paese... Il suo governo,spiegano dall'Ispi, conta "27 ministri, 6 sottosegretari di Stato e 2 vice - primi ...... re del gol con 5 reti, ma attenzione anche a Diogo Jota, che in Europa èa segno già 4 ... Resta da capire a dire il veroil tecnico francese intenda schierare la squadra, ma lo schema di ...L'Oroscopo del giorno 8 aprile è pronto a indicare come andrà il quarto giorno della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali di giovedì, ovviamente valide per la sestina compresa dalla Bilancia ...Diretta Real Madrid Liverpool streaming video tv Champions League: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, andata dei quarti.