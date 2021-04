Briatore, i vaccini e il generale ‘Fagiuolo’ – Video (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ inutile che Fagiuolo dica ‘facciamo mezzo milioni di vaccini’…”. Flavio Briatore si accalora e trasforma il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid, nel generale ‘Fagiuolo’ (Guarda il Video). “Noi come clienti abbiamo negoziato male le consegne e il prezzo dei vaccini. Abbiamo mandato persone che non avevano mai negoziato”, dice Briatore a Cartabianca. “Il generale alpino è la speranza di tutti, ma se non hai i vaccini puoi avere Figliuolo o Fagiuolo… Puoi avere anche Gesù, ma se non hai i vaccini…”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) “E’ inutile che Fagiuolo dica ‘facciamo mezzo milioni di’…”. Flaviosi accalora e trasforma ilFrancesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid, nel(Guarda il). “Noi come clienti abbiamo negoziato male le consegne e il prezzo dei. Abbiamo mandato persone che non avevano mai negoziato”, dicea Cartabianca. “Ilalpino è la speranza di tutti, ma se non hai ipuoi avere Figliuolo o Fagiuolo… Puoi avere anche Gesù, ma se non hai i…”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

