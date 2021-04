Bimba nata con l’intestino al posto del polmone | salvata grazie all’intervento dei medici di Torino

(Di martedì 6 aprile 2021)una bambinaconaldel. Presa in cura presso la Città della Salute di, la bambina ha dovuto affrontare 2 interventi particolarmente difficili.al lavoro di squadra degli specialisti che si sono occupati di lei però, ora sarà finalmente dimessa. Dopo 17 mesi in ospedale, la piccina potrà finalmente tornare a casa.conaldel: rilevato un buco nel diaframma È di queste ore la notizia del lieto fine nella vicenda che ha avuto come protagonista una bambinaconaldel. A ...

Come riporta Prima Torino è una storia miracolosa di rinascita. È stata salvata grazie ad un intervento prima e ad un trapianto di fegato in seguito una piccola con l'intestino al posto di un polmone, a causa di una rarissima e grave forma di ernia diaframmatica, presso la Città della Salute di Torino. Rara malformazione La storia inizia ben prima ...