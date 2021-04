Basket: Final Four NCAA 2021, a Baylor la gioia della prima volta (Di martedì 6 aprile 2021) Per vedere il trionfo di un’imbattuta in tutto il torneo NCAA bisognerà aspettare ancora. Quello che non accade da 45 anni non si è verificato neanche stavolta: Baylor, infattti, sconfigge nettamente Gonzaga ed è per la prima volta sul tetto delle università americane. 70-86 il punteggio Finale, con Jared Butler a quota 22 punti e miglior giocatore delle Final Four senza neanche passare dal via. Una partita, quella di stanotte, in cui Baylor mette in evidenza fin dall’inizio alcune qualità fondamentali: difesa, Flagler e Teague. I Bears si trovano in vantaggio per 10-29 già dopo dieci minuti. Siccome gli Zags prima di aver lottato al tappeto di solito tendono a non andarci, allora ecco che è Drew Timme, assieme ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Per vedere il trionfo di un’imbattuta in tutto il torneobisognerà aspettare ancora. Quello che non accade da 45 anni non si è verificato neanche sta, infattti, sconfigge nettamente Gonzaga ed è per lasul tetto delle università americane. 70-86 il punteggioe, con Jared Butler a quota 22 punti e miglior giocatore dellesenza neanche passare dal via. Una partita, quella di stanotte, in cuimette in evidenza fin dall’inizio alcune qualità fondamentali: difesa, Flagler e Teague. I Bears si trovano in vantaggio per 10-29 già dopo dieci minuti. Siccome gli Zagsdi aver lottato al tappeto di solito tendono a non andarci, allora ecco che è Drew Timme, assieme ...

