AstraZeneca: Ue blocca l’export verso Australia (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo le recenti avvisaglie sui patti da rispettare, l’Ue ha deciso di sospendere l’export di 3,1 milioni di dosi AstraZeneca verso l’Australia Continua la bufera sul vaccino AstraZeneca, ritenuto da molti potenzialmente pericoloso a causa di alcuni eventi trombotici verificatici in pazienti vaccinati. Dopo la decisione della Francia di limitare la somministrazione del farmaco agli under 55, la Germania alza l’età minima a 60 anni e l’Olanda, da domenica, ha sospeso completamente il vaccino su tutto il territorio nazionale. Anche l’Italia potrebbe prendere decisioni simili a seguito di 13 casi sospetti attualmente sotto esame (di cui la metà probabilmente infondati). Ema, infatti, sta eseguendo nuovi controlli per verificare l’eventuale corrispondenza tra le rare trombosi riscontrare e la ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo le recenti avvisaglie sui patti da rispettare, l’Ue ha deciso di sospenderedi 3,1 milioni di dosil’Continua la bufera sul vaccino, ritenuto da molti potenzialmente pericoloso a causa di alcuni eventi trombotici verificatici in pazienti vaccinati. Dopo la decisione della Francia di limitare la somministrazione del farmaco agli under 55, la Germania alza l’età minima a 60 anni e l’Olanda, da domenica, ha sospeso completamente il vaccino su tutto il territorio nazionale. Anche l’Italia potrebbe prendere decisioni simili a seguito di 13 casi sospetti attualmente sotto esame (di cui la metà probabilmente infondati). Ema, infatti, sta eseguendo nuovi controlli per verificare l’eventuale corrispondenza tra le rare trombosi riscontrare e la ...

Advertising

RaiNews : Berlino blocca uso per under 60 dopo dati del Paul Ehrlich Institut: 'Fino ad oggi 31 casi di trombosi cerebrale do… - Luis196820 : RT @ultimoranet: #AstraZeneca, media: Ue blocca l’export di 3,1 mln di dosi verso Australia. L’Ema valuta nuove limitazioni di età per il v… - simabastaroghi : RT @ultimoranet: #AstraZeneca, media: Ue blocca l’export di 3,1 mln di dosi verso Australia. L’Ema valuta nuove limitazioni di età per il v… - Patty66509580 : RT @ultimoranet: #AstraZeneca, media: Ue blocca l’export di 3,1 mln di dosi verso Australia. L’Ema valuta nuove limitazioni di età per il v… - ultimoranet : #AstraZeneca, media: Ue blocca l’export di 3,1 mln di dosi verso Australia. L’Ema valuta nuove limitazioni di età p… -