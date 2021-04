AstraZeneca | Speranza | “Mi fido di Aifa ed Ema”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 aprile 2021) Limiti sul vaccino? “Penso che dobbiamo fidarci delle nostre istituzioni, sono fatte di scienziati e tecnici che hanno dedicato la loro vita a queste materie. Poi abbiamo a che fare con un virus nuovo e con vaccini che sono stati messi in commercio da pochi giorni, è evidente che la scienza deve continuare a monitorare. Io midie Ema, penso che sapranno darci le risposte giuste ma non dimentichiamo mai che il vaccino è la vera strada per chiudere questa stagione difficile di restrizioni”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ospite stasera a ‘diMartedì’ su La7. L'articolo