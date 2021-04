Alla trasmissione Chi l’ha visto torna in primo piano il caso Denise Pipitone (Di martedì 6 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. Le anticipazioni sull’appuntamento di domani sera confermano che si tornerà a parlare del caso Denise Pipitone, con le ultime notizie riguardanti la figlia di Piera Maggio, scomparsa all’età di 4 anni da Mazara del Vallo. È da più di una settimana che l’Italia si interroga se davvero Olesya Rostova, la ragazza apparsa di recente nella puntata Lasciali parlare in onda su primo Canale (emittente della tv russa), possa essere o meno la bambina sparita nel nulla da ormai 17 anni. Anticipazioni Chi l’ha visto: l’esito del test sul gruppo sanguigno Le prime anticipazioni sulla puntata di Chi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile andrà in onda una nuova puntata di Chi, la storicadi Rai 3 condotta da Federica Sciarelli. Le anticipazioni sull’appuntamento di domani sera confermano che si tornerà a parlare del, con le ultime notizie riguardanti la figlia di Piera Maggio, scomparsa all’età di 4 anni da Mazara del Vallo. È da più di una settimana che l’Italia si interroga se davvero Olesya Rostova, la ragazza apparsa di recente nella puntata Lasciali parlare in onda suCanale (emittente della tv russa), possa essere o meno la bambina sparita nel nulla da ormai 17 anni. Anticipazioni Chi: l’esito del test sul gruppo sanguigno Le prime anticipazioni sulla puntata di Chi ...

