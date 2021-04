12 anni fa il sisma a L'Aquila, il ricordo delle vittime (Di martedì 6 aprile 2021) Sono passati 12 anni dal terremoto a L'Aquila, il 6 aprile 2009. E anche quest'anno, per la seconda volta a causa del Covid, non è stato possibile commemorare le 309 vittime del sisma con la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Sono passati 12dal terremoto a L', il 6 aprile 2009. E anche quest'anno, per la seconda volta a causa del Covid, non è stato possibile commemorare le 309delcon la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 6 aprile di 12 anni fa il terremoto che sconvolse l'Abruzzo. All'Aquila, nella chiesa di Santa Maria del Suffrag… - emergenzavvf : Dopo 12 anni dal sisma tornano in mente le parole di una canzone: “Domani è già qui. E di nuovo la vita sembra fatt… - crocerossa : 'Dodici anni fa, la notte più lunga all'#Aquila. Una ferita incancellabile per ogni Volontario della #CroceRossa'.… - MSator : RT @Para607: @EnricoLetta Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 22:05 di lunedì a Norcia, in provincia di Perugia,… - antonia_sinisi : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: La #Cisl ricorda oggi, #6aprile, le vittime del terrribile #sisma che 12 anni fa colpì #LAquila e l’ #Abru… -