Valheim | mod VR disponibile per i visori SteamVR e OpenVR | eccola in video – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Valheim: mod VR disponibile per i visori SteamVR e OpenVR, eccola in video

L'attesa mod VR per Valheim è disponibile per i visori SteamVR e OpenVR: il creatore del pacchetto ha pubblicato un video in cui lo mostra in azione.

La mod VR di Valheim è disponibile per i visori compatibili con le tecnologie Steam VR e OpenVR. Il pacchetto consente di giocare con il titolo di Iron Gate in realtà virtuale. Scaricabile gratuitamente dal solito Nexus Mods, la mod VR promette di rendere ancora più immersiva e coinvolgente l'esperienza di Valheim, capace di vendere sei milioni di copie in sei settimane: un successo che non accenna a fermarsi. "Questa mod vi consentirà …

Valheim, vichinghi in VR: arriva la Mod per la Realtà Virtuale Continua a pieno ritmo il fenomeno vichingo di Valheim, con sempre più giocatori che si uniscono all'orda vichinga.

