Uomini e donne, Alessia Cammarota rompe il silenzio dopo l’aborto: le parole (Di lunedì 5 aprile 2021) Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Alessia Cammarota ha annunciato la perdita del suo terzo figlio con un messaggio Uomini e donne Alessia CammarotaNon è stata di certo una Pasqua semplice per Alessia Cammarota, moglie dell’ex tronista di Ued Aldo Palmieri. La coppia come in tanti ricorderanno si è conosciuta proprio nel programma della De Filippi e dopo un breve fidanzamento sono subito convolati a nozze. Dalla loro unione sono nati due bambini e poche settimane fa hanno annunciato di aspettare il terzo figlio. Una notizia è rimbalzata tra i vari notiziari di gossip, in quanto ancora molto amati dai telespettatori. Purtroppo, la giovane ha avuto un aborto spontaneo quasi al ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice diha annunciato la perdita del suo terzo figlio con un messaggioNon è stata di certo una Pasqua semplice per, moglie dell’ex tronista di Ued Aldo Palmieri. La coppia come in tanti ricorderanno si è conosciuta proprio nel programma della De Filippi eun breve fidanzamento sono subito convolati a nozze. Dalla loro unione sono nati due bambini e poche settimane fa hanno annunciato di aspettare il terzo figlio. Una notizia è rimbalzata tra i vari notiziari di gossip, in quanto ancora molto amati dai telespettatori. Purtroppo, la giovane ha avuto un aborto spontaneo quasi al ...

