Serie B 2020 2021 | Varone salva la Reggiana | Brescia riacciuffato al 96? sul 2-2

(Di lunedì 5 aprile 2021) Laagguanta il pareggio al 96? contro ilnel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di: alle reti ospiti siglate da Florian Ayé e Ales Mateju rispondono le marcature di Luca Zamparo e Ivan. In virtù di questo risultato le Rondinelle salgono a 43 al nono posto, mentre gli emiliani restano in zona retrocessione a quota 31 agganciando l’Ascoli. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH LE PAGELLE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un inizio di gara molto vivace, tentando alcune conclusione con uno scatenato Kargbo e Zamparo, che però non impensieriscono particolarmente Joronen. Le Rondinelle provano a scuotersi facendosi vedere in avanti, ma fanno molta fatica a concretizzare, mentre gli emiliani continuano a spingere e al ...

- DiMarzio : Giudice Sportivo | #SerieA, 30° giornata (e recuperi): sono 4 gli squalificati

La trentaduesima giornata di andata del Campionato di- 2021. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni COSENZA " La trentaduesima giornata del campionato di/2021 si apre con ... Serie B 2020/2021: IvanVarone salva la Reggiana, Brescia riacciuffato al 96' sul 2-2 nel match valevole per la trentaduesima giornata ...