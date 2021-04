Pietro Senaldi chiama Speranza “allegro becchino” dopo le minacce di morte ricevute

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ieri Libero ha pubblicato un editoriale firmato dain cui il ministro della Salute Robertoè stato definito “”, ma anche “carceriere” e “uccellaccio del malaugurio”. Pochi giorni fa quattro persone sono state indagate per aver minacciato il ministro e la sua famiglia di, direttore di Libero, scrive: L’. Il ministro della Salute ha annunciato, felice come una Pasqua, che non sa quando l’Italia potrà riaprire. Con un pelo di sadismo, dalle colonne del Corriere della Sera,ha tenuto a far sapere ai cittadini reclusi e agli imprenditori rovinati dalle serrate che lui prende le sue decisioni «con animo sereno». Imporre sacrifici agli altri non ...