LIVE Olimpia Milano-Varese 41-45, Serie A basket in DIRETTA: equilibrio nel secondo quarto (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non è una stoppata, ma LA stoppata della giornata. E forse anche una delle più spaventose dell’anno. John Egbunu fulmina LeDay e spara la palla in tribuna!#Eurosportbasket #LBASerieA @PallVarese pic.twitter.com/21dH3okRuG — Eurosport IT (@Eurosport IT) April 5, 2021 TOP SCORER – Milano: LeDay 12; Varese: Scola 8 (ma anche Ruzzier 7 e 7 assist) 41-45 Gran canestro di LeDay, sul quale di fatto si chiude il secondo quarto con un vantaggio di Varerse che di grande voglia sta mettendo in difficoltà l’Olimpia. CHE STOPPATA DI EGBUNU! La palla che LeDay intendeva mandare a canestro finisce almeno sulla quarta fila dei tavoli della stampa! Time out a 15?3 dalla fine del ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon è una stoppata, ma LA stoppata della giornata. E forse anche una delle più spaventose dell’anno. John Egbunu fulmina LeDay e spara la palla in tribuna!#Eurosport#LBAA @Pallpic.twitter.com/21dH3okRuG — Eurosport IT (@Eurosport IT) April 5, 2021 TOP SCORER –: LeDay 12;: Scola 8 (ma anche Ruzzier 7 e 7 assist) 41-45 Gran canestro di LeDay, sul quale di fatto si chiude ilcon un vantaggio di Varerse che di grande voglia sta mettendo in difficoltà l’. CHE STOPPATA DI EGBUNU! La palla che LeDay intendeva mandare a canestro finisce almeno sulla quarta fila dei tavoli della stampa! Time out a 15?3 dalla fine del ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Varese 18-24 Serie A basket in DIRETTA: gran primo quarto dell’Openjobmetis - #Olimpia #Milano… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Varese 11-12 Serie A basket in DIRETTA: Datome contro Ruzzier e Scola è lotta al Forum -… - SSportNetwork : #SuperSprtMonday #Basket #SerieA E' iniziato il posticipo tra #Milano e #Varese con l'#Olimpia chiamata a vincere p… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Olimpia Milano e Varese alla prova del derby in un particolare lunedì al Forum. Si completa la 25a g… - fabiocavagnera : GAME PASQUETTA DAY Si torna in campo, perchè in questo basket non ci si ferma mai. Tre vittorie su tre con Varese,… -