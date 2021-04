Il terrore viene dal mare (Di lunedì 5 aprile 2021) La caccia continua. Senza sosta. Ogni giorno gli aerei statunitensi si alzano in volo alla ricerca di qualcosa in uno specchio di mare che va da Cipro alla Siria. Sono aerei anti-sommergibile o da pattugliamento marittimo. In genere P-8A che partono dalle basi Usa dispiegate nel Mediterraneo, in particolare Sigonella, e puntano tutti verso Levante InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 5 aprile 2021) La caccia continua. Senza sosta. Ogni giorno gli aerei statunitensi si alzano in volo alla ricerca di qualcosa in uno specchio diche va da Cipro alla Siria. Sono aerei anti-sommergibile o da pattugliamento marittimo. In genere P-8A che partono dalle basi Usa dispiegate nel Mediterraneo, in particolare Sigonella, e puntano tutti verso Levante InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : terrore viene 12 anni dagli aiuti a l'Aquila: il ricordo di uno dei protagonisti Quando senti che qualcuno ha bisogno, il resto viene da solo. Tanta gente ci diede una mano nella ... Mentre mangiavamo ci fu anche una scossa forte di terremoto che riaccese quel terrore. Pur se ...

DAL MYANMAR/ A Pasqua si può risorgere in un lager? ...asiatici in USA/ Boom di casi con Biden presidente E in tutto questo c'è il Covid che qua viene ... Ma il ritorno alla schiavitù, al terrore non è accettabile. Si può accettare di morire per malattia ma ...

L'incubo viene dal mare: gli Stati Uniti osservano la flotta russa InsideOver Ennio Doris: «Ripartiremo di slancio e la Borsa darà la spinta finale» Presidente Ennio Doris, sono molti mesi che lei non parla. Da dove vogliamo cominciare? «Nonostante questa terribile pandemia dobbiamo alzare gli occhi oltre la ...

Myanmar, la persecuzione Rohingya da un regime all’altro Negli ultimi decenni lo stato del Myanmar ha intenzionalmente formulato e perseguito piani a livello nazionale e statale volti ad annientare il popolo Rohingya e ad escludere i musulmani dalle posizio ...

