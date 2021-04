Il cast di Bridgerton 2 perde il Duca Simon ma accoglie due new entry (Di lunedì 5 aprile 2021) Il cast di Bridgerton 2 farà a meno del volto acchiappa-pubblico di Regé-Jean Page, il fascinoso Duca di Hastings, ma accoglie altre due new entry: dopo Simone Ashley, Charithra Chandran e Rupert Young, entrano nella compagine della seconda stagione anche Shelley Conn (già vista in Liar) e Calam Lynch (già in Benediction). Sono loro le ultime novità del cast di Bridgerton 2, il secondo capitolo della saga dell’era Regency prodotta da Shondaland per Netflix e basata sui romanzi rosa best seller di Julia Quinn. A presentarli, introducendo anche i tratti dei loro personaggi, è la stessa Shondaland sui suoi canali social. Nel cast di Bridgerton 2 Shelley Conn interpreterà la madre delle sorelle Kate ed Edwina Sharma, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Ildi2 farà a meno del volto acchiappa-pubblico di Regé-Jean Page, il fascinosodi Hastings, maaltre due new: dopoe Ashley, Charithra Chandran e Rupert Young, entrano nella compagine della seconda stagione anche Shelley Conn (già vista in Liar) e Calam Lynch (già in Benediction). Sono loro le ultime novità deldi2, il secondo capitolo della saga dell’era Regency prodotta da Shondaland per Netflix e basata sui romanzi rosa best seller di Julia Quinn. A presentarli, introducendo anche i tratti dei loro personaggi, è la stessa Shondaland sui suoi canali social. Neldi2 Shelley Conn interpreterà la madre delle sorelle Kate ed Edwina Sharma, ...

